Cs Alzira demana que es mantinga la lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra

Vidal: “Després de diversos anys de denúncies, s’ha comprovat que el que es feia no era suficient i no volem que es repetisca l’alarma”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha demanat en el ple ordinari de juliol que “es mantinga el tractament centrat en la lluita contra el mosquit tigre i la mosca negra”. Vidal ha explicat que “després de diversos anys de denúncies per part de Cs, s’ha comprovat que, efectivament, el que s’estava fent no era suficient”.

En aquesta línia, Vidal ha destacat que “la fumigació aèria i la intensificació en els tractaments ha fet efecte i s’ha reduït considerablement la població d’aquests insectes”. Per això, el regidor de Ciutadans ha assenyalat que “s’ha de tindre en compte aquesta realitat i seguir actuant d’aquesta manera de forma sistemàtica i no esperar que s’arribe a un punt crític com va succeir fa unes setmanes”.

Finalment, el representant de Ciutadans ha insistit que “considerem, com ja hem dit, en més d’una ocasió, que s’ha de fer una revisió de totes les actuacions per valorar en què s’ha fallat i com no repetir els mateixos errors”.