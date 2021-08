Cs Alzira exigeix que es reposen els contenidors a les urbanitzacions i disseminats del municipi

Print This Post

Aledón: “És tercermundista que es prive d’un servei tan bàsic; si no es restableix haurien d’eximir als afectats del pagament de la taxa de reciclatge”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha exigit que “es reposen ja els contenidors a les urbanitzacions i disseminats del municipi”. “L’Ajuntament va retirar els contenidors de residus orgànics en gran part d’aquests nuclis poblacionals i segueix sense restablir-los”, ha criticat. “No és de rebut que s’elimine un servei tan bàsic com aquest perquè els afectats paguen l’IBI i la taxa de reciclatge religiosament”, ha explicat Aledón, al mateix temps que ha defensat que “si no s’acaba amb aquest greuge, se’ls hauria d’eximir del pagament de la taxa”. Per a l’edila de la formació taronja, “no pot ser que els veïns paguen perquè en comptes de que se’ls preste un servei, se’ls ocasione una situació d’insalubritat, impròpia del segle XXI”. “Això pareix una broma del mal gust que comença a cansar a tota la població que s’està veient afectada”, ha conclòs.