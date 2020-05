Cs Alzira lamenta que el govern local no atenguera la seua petició d’instar a la conselleria a fer més test de coronavirus

Connect on Linked in

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “el govern local no atenguera la seua petició d’instar a la conselleria a fer més test de coronavirus”. “Després de fer-nos cas omís a mitjan abril; el temps, desafortunadament, ens dóna la raó“, ha destacat el regidor, qui ha recordat que “segons l’executiu central, la falta de test és la causa que no passem a la fase 1 de la desescalada”. “Això genera moltes pèrdues en l’economia d’Alzira“, ha assegurat.

D’altra banda, el portaveu de Cs ha instat al govern local “a extremar la vigilància policial per a assegurar el distanciament social“. “S’ha de controlar més que en les hores permeses per a fer esport i passejar es complisquen les mesures de seguretat i de distanciament social per a previndre més contagis”, ha explicat Vidal, al mateix temps que ha advertit del “perill d’un repunt si no frenem la inconsciència d’algunes persones a l’hora d’eixir al carrer i ajuntar-se en grups“.

En aquest sentit, el regidor ha indicat que “ja hem pogut veure com en altres llocs s’ha hagut de fer un pas arrere i tornar al confinament pels repunts”. Per això, ha argumentat, “és molt important que tothom, administracions públiques i ciutadans, siguem conscients de la gravetat de la situació per a no retrocedir i no tirar per terra tots els sacrificis fets fins al moment“.