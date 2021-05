Cs Alzira lamenta que no es reserven places de l’escoleta d’estiu per a facilitar la conciliació familiar i laboral

Print This Post

Vidal: “Cs vol garantir la plaça a les famílies en la qual tots dos progenitors o tutors treballen”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “no es reserven places de la escoleta d’estiu per a per a facilitar la conciliació familiar i laboral”. “Havíem demanat, a través d’una moció, que es garantira la plaça a les famílies on tots dos progenitors o tutors treballen; però el govern s’ha oposat”, ha declarat.

“No ajuda a la conciliació quedar-se sense plaça com ha passat altres anys”, ha explicat, al mateix temps que ha assegurat que “Cs continuarà treballant perquè aquest tipus de reivindicacions siguen possibles en un futur”.

Segons Vidal, “per a Cs és una prioritat la conciliació entre la vida laboral i familiar”. “Les famílies fem vertaders malabars per a poder treballar i ocupar-nos dels nostres fills”, ha esgrimit Vidal, qui també ha argumentat que “aquesta conciliació també suposa un cost per a les malparades economies domèstiques i és molt superior en cas de no tindre plaça en el servei públic”.