Cs Alzira mostra la seua preocupació després de la reunió amb la Delegada del Govern i el President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sobre els problemes de les inundacions de la nostra Ciutat

Som conscients que s’han dut a terme estudis globals però critiquem la passivitat de les Administracions i la Confederació per a contemplar actuacions puntuals, localitzades, bàsiques i simples, tant en el barranc Barxeta com en el Casella, conforme es va aprovar per unanimitat fa unes setmanes de tots els grups municipals.

Ciutadans Alzira no entén com no es planteja cap solució a curt o mitjà termini, tornen a fer-nos promeses als alzirenys sobre nous estudis globals, iniciant-los des de zero, rebutjant els que ja havien amb els costos que van generar, sense actuacions concretes que puguen solucionar de manera individualitzada els problemes localitzats d’Alzira.

Després d’aquesta reunió, de la qual considerem que no s’han concretat solucions efectives i reals, critiquem algunes afirmacions com per exemple, que els habitants de la ciutat d’Alzira han d’acostumara a conviure amb les inundacions i abandonar les zones inundables.

A més, que sobre la base de les afirmacions de la Confederació, s’ha justificat la no neteja dels barrancs, denegant les sol·licituds de l’Ajuntament, atés que encara que preferirien que no hagueren canyes, “tota aqueixa brutícia i vegetació impedeix que circule l’aigua” sobre la base dels seus criteris tècnics, alguna cosa que des d’aquest grup municipal no compartim i ens vam mostrar contraris.

Related