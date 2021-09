Cs Alzira presenta una moció perquè el govern municipal no tanque el mercat de la Vila

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Assistirem a la manifestació de demà per a fer costat a tots els afectats; el mercat cal reactivar-lo, no matar-lo”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal ha presentat una moció, juntament amb el PP i Vox, perquè “el govern municipal no tanque el mercat de la Vila”. “Exigim que es revoque la decisió de clausurar-lo perquè es destruirà el treball de sis famílies, que asseguren que els seus negocis funcionen bé”, ha esgrimit.

En aquest sentit, ha destacat el regidor de la formació taronja, “ens comprometem a buscar propostes per a activar el mercat”. Per a Vidal, “això és el que cal fer, reactivar negocis, no acabar amb ells”.

Per això, ha explicat, “Cs secundarà, com sempre, als autònoms i demà a les 12 del migdia estarem en la manifestació convocada pels afectats, als quals el govern havia donat falses esperances”. De la mateixa manera, ha animat “als alzirenys a participar en aquesta protesta perquè el tancament el mercat és generador de riquesa i llocs de treball”.

Finalment, ha insistit, “estem de nou davant una falta de gestió del bipartit, que en comptes d’eliminar burocràcia, massifica l’ajuntament i genera problemes on no n’hi havia”.