Cs Alzira proposa un pla municipal contra l’ocupació il·legal d’habitatges

Vidal: “L’Ajuntament ha de vetlar en defensa de la llei i la propietat privada; no podem consentir que els ‘okupes’ violen la llei i els propietaris ho patisquen”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha proposat a través d’una moció “un pla municipal contra l’ocupació il·legal d’habitatges”. “L’objectiu és assegurar la devolució dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris en coordinació amb el Govern de la Comunitat Autònoma”, ha explicat.

Segons l’edil, “el pla ha d’incloure tant mesurades de reforç de la seguretat i la vigilància d’immobles susceptibles d’ocupació il·legal com la posada a la disposició dels propietaris afectats de serveis d’assessorament i orientació jurídica”.

A més, ha argumentat, “la iniciativa de Cs advoca per potenciar la coordinació i la cooperació institucional, en particular, entre la Policia Municipal, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”.

“També es proposa instar el Govern d’Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguen necessàries com reforçar les competències dels ajuntaments; endurir les sancions penals d’aquests delictes o agilitar els judicis relacionats amb els desallotjaments”, ha concretat Vidal.

Per al regidor de la formació taronja, “hem d’actuar ja perquè els ‘okupes’ no puguen saltar-se la llei a la lleugera i per a protegir el dret a la propietat privada”. “No pot ser que els isca tan barat als quals delinqueixen i tan car als quals compleixen la llei”, ha conclòs.