Cs demana un ple extraordinari perquè la vicepresidenta explique possibles irregularitats en la Diputació de València

Gil: “Respectem la presumpció d’innocència de Maria Josep Amigó, però hem de vetlar per la imatge de la institució”

Ciutadans (Cs) ha demanat un ple extraordinari “perquè la vicepresidenta explique possibles irregularitats en la Diputació de València”, ha destacat la portaveu de Cs en la Corporació provincial, Rocío Gil.

Segons la diputada, “hui hem enviat una carta de sol·licitud al president perquè Maria Josep Amigó esclarisca l’ocorregut”. “El ple és necessari en nom de la transparència que tant ha pregonat aquest govern”, ha indicat, al mateix temps que ha defensat que “el fet de donar explicacions no vulnera la presumpció d’innocència que, per descomptat, respectem”.

Per a Gil, “la Diputació de València no pot tornar a veure’s tacada per la possible actuació corrupta d’uns pocs”. Per això, ha argumentat, “la vicepresidenta ha d’aclarir com més prompte millor si té alguna cosa a veure amb el nomenament d’una alta funcionària al qual almenys un sindicat es va oposar per no complir els requisits per al lloc de treball”. “Un fet que, segons el publicat en premsa, la Fiscalia veu constitutiu d’un possible delicte de prevaricació”, ha recordat.

Finalment, la portaveu de Cs, ha advertit que “en cas que la seua compareixença, si es produeix, no esclarisca els fets denunciats, sol·licitarem la creació d’una comissió informativa especial per a la determinació de les possibles responsabilitats polítiques”.