Cs demana una taula de treball per a consensuar els pressupostos de la Diputació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gil: “Necessitem un pacte entre les forces polítiques perquè les vertaderes necessitats de la nostra província es reflectisquen en els comptes de 2021”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha demanat, a través d’una moció, “una taula de treball per a consensuar els pressupostos”. “Govern i oposició hem d’asseure’ns per a perfilar els millors comptes per a la província de València”, ha defensat.

“Davant la major crisi de la història recent, les fórmules anteriors no serveixen”, ha esgrimit Gil, al mateix temps que ha explicat que “si el govern ens dóna els pressupostos amb el poc temps al qual ens té acostumats, no podrem millorar-los”.

Per això, ha argumentat, “una taula de treball ens permetria treballar braç a braç per a avançar-nos a les necessitats dels ajuntaments”. “La nostra institució no pot conformar-se amb distribuir equips de seguretat entre les poblacions, ha d’anar més enllà”, ha advertit.

Per a la diputada de Cs, “la província necessita un pacte entre les forces polítiques de la Diputació perquè en els pressupostos 2021 es reflectisquen les vertaderes necessitats dels habitants de la nostra província”. “Són imprescindibles les ajudes a autònoms, les baixades d’impostos i els recursos per a famílies necessitades, entre altres mesures”, ha detallat.

Finalment, la portaveu de la formació taronja ha recordat que “segons un estudi de de el Comité Europeu de les Regions, la Comunitat Valenciana és una de les més vulnerables a l’impacte econòmic”. “No podem resignar-nos davant aquests advertiments; hem de treballar, des de la unitat i la lleialtat, per a donar la volta a aquestes previsions”, ha conclòs.