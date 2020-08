Cs insta al bipartit d’Alzira a garantir la neteja i a reprendre la desinfecció de carrers i parcs

Print This Post

Miguel Vidal critica que “es culpabilitze sempre a la ciutadania i no es prenguen mesures de prevenció, planificació i reforç durant l’estiu”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha instat al bipartit d’Alzira a “garantir la neteja en tota la ciutat i a reprendre les labors de desinfecció dels carrers i parcs”. Vidal ha criticat que “la deixadesa del bipartit està fent que patim autèntiques situacions d’insalubritat a la ciutat”, com a “plagues d’insectes i brutícia en algunes zones”. Sobre aquest tema, ha lamentat l’estat de “deixadesa” dels contenidors situats a les urbanitzacions i alguns dels quals són a la ciutat i ha subratllat que “no és de rebut que es culpabilitze sempre a la ciutadania i que no es prenguen mesures tant de prevenció, a través de mesures sancionadores, com de planificació i reforç dels serveis de neteja en aquelles zones que ho requereixen durant l’estiu”.

“Ens veiem obligats a instar al Govern local a prendre mesures en una cosa tan bàsica com és la neteja de la ciutat”, ha afegit Vidal, al mateix temps que ha exigit que “es reprenguen els serveis de desinfecció de carrers i parcs per a eliminar les plagues d’insectes, com a paneroles i mosquits”.