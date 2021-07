Cs reforça la seua estratègia de municipalisme i anuncia visites als regidors de Cs per a atendre les seues reivindicacions

Print This Post

Ruth Merino es reuneix amb representants de Cs en Diputació de València per a continuar “el treball estret” amb els 150 edils de la formació a la provincia

Ciutadans (Cs) en la Comunitat Valenciana continua amb la seua estratègia de reforçar el municipalisme com a peça clau del seu full de ruta polític i, tal com ha avançat la síndica de la formació en Les Corts, Ruth Merino, el partit donarà principi en els pròxims dies a una ronda de visites previstes als regidors de la formació en els diferents municipis, uns 150 a la província de València i més de 300 en tota l’autonomia, “amb l’objectiu de seguir en contacte directe, conéixer la seua realitat de prop i treballar per a donar resposta a les seues reivindicacions”.

Així ho ha anunciat Merino durant una visita a la Diputació de València, on s’ha reunit amb la portaveu de Cs en la institució, Rocío Gil, i el diputat provincial i Secretari autonòmic d’Acció Institucional de Cs, Jesús Gimeno, de manera prèvia a una altra trobada amb el president de la Diputació provincial, Toni Gaspar. La síndica ha subratllat que “la manera de treballar de Cs és mantindre el contacte estret amb tots els representants de Cs en cada institució, perquè és la manera més eficaç de conéixer les problemàtiques de cada municipi i traslladar-les en iniciatives a les Corts”. “Així és com es fa política útil, que és per al que som ací”, ha afegit.

Gil, per part seua, ha agraït l’interés de la portaveu parlamentària per conéixer en primera persona el treball en la Diputació, on, ha indicat, “Cs duu a terme una labor responsable i constructiva, però també una oposició molt crítica”. En aquest sentit, ha destacat que “gràcies a Cs, es va aprovar en els pressupostos provincials una partida de deu milions d’euros procedents del fons de cooperació i dels quals ja disposen els ajuntaments”.

D’altra banda, la portaveu provincial de Cs ha mostrat la seua crítica a la gestió de Divalterra per part de l’equip de Govern i ha lamentat que “PSPV i Compromís hagen decidit dissoldre l’entitat després que Cs evitara que la utilitzaren per a endollar als seus”.