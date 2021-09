Cs renuncia a formar part de l’equip de govern de Real

Connect on Linked in

Hernandiz: “La comunicació amb el PSOE no és fluida i així és inviable treballar conjuntament”

Els dos regidors de Ciutadans (Cs) Real, Antonio Hernandiz i José Vicente Galán, han renunciat hui a les seues delegacions de l’equip de govern.

El portaveu i exalcalde, Antonio Hernandiz ha explicat que “la falta de comunicació amb el PSOE fa inviable el pacte de govern”. “L’alcalde socialista no compta amb nosaltres i pren decisions unilateralment”, ha assegurat.



Per contra, ha esgrimit que “mentre Cs ostentava l’alcaldia, fins a juny de 2020, es produïen reunions mensuals per a coordinar i consensuar el treball de l’equip de govern”. No obstant això, ha denunciat l’edil de Cs, “des que Gerardo López és alcalde les reunions han passat a un segon pla, sent escasses i molt menys mensuals”.

A més, ha destacat Hernandiz, “hem intentat solucionar aquest problema de diàleg però no ha sigut possible, és com si Cs no formara part del govern”, ha criticat.

Per això, ha argumentat el regidor de la formació taronja, “no podem seguir més temps així, no es pot prendre en el nostre nom cap decisió perquè realment desconeixem el que fa l’alcalde i els edils socialistes”. D’aquesta manera, ha defensat, “Cs, amb els seus dos regidors, deixa el govern, però continuarà treballant pel municipi i tots els seus veïns; el nostre compromís per Real continua intacte”, ha garantitzat.