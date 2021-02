CSIF alerta de l’elevada concentració de CO₂ en l’oficina d’atenció de la Seguretat Social de Juan Llorens, a València

El sindicat reclama més protecció per a empleats públics i usuaris, amb filtres HEPA, màscares FFP2 i més teletreball

El sindicat CSIF alerta de l’elevada concentració de CO₂ en les dependències del Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) en la Juan Llorens de València. El sindicat ha realitzat hui un mesurament en l’hall d’entrada, que ha donat com a resultat 2.720 ppm, una xifra que triplica el màxim recomanat. La central sindical demana tant al Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social com a Delegació el Govern que adopten actuacions de protecció urgents.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que les mesures de concentració de CO2 aconsellades en els centres de treball han de ser menors de 800 ppm. A partir d’aqueixa quantitat ja s’estaria inspirant un 1% de l’aire respirat per una altra persona, per la qual cosa hi hauria un major risc de contagi. CSIF ha dut a terme mesuraments de concentració que detecten una mitjana de 2.720 parts per milió de CO₂ en l’entrada de l’edifici.

CSIF explica que a aquestes dependències de la Seguretat Social acudeix una mitjana de 50 usuaris diaris amb cita per a ser atesos per una plantilla composta per 14 empleats públics. El sindicat considera imprescindible l’adopció de mesures urgents de prevenció per a minimitzar el risc de contagis de covid-19 i d’altres patologies respiratòries.

La central sindical demana la instal·lació de filtres purificadors d’aire HEPA i la distribució de màscares FFP2 a tots els treballadors, una mesura en la qual insisteix des de fa mesos a Delegació del Govern sense que s’emporte a la pràctica. De la mateixa manera, planteja la dotació d’equips informàtics per a ampliar la plantilla que realitza teletreball, ja que en l’actualitat únicament desenvolupen la seua labor per aqueix sistema tres funcionaris. CSIF recalca la urgència d’aplicar les màximes mesures de prevenció en aquestes dependències per a reduir el perill de contagi per a treballadors i usuaris.