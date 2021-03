CSIF demana a Educació la rebaixa de ràtio a 20 alumnes per aula en tots els centres d’Infantil i Primària el pròxim curs

El sindicat urgeix a Conselleria a vacunar a majors de 55 anys

El sindicat CSIF ha demanat hui en la reunió de Taula Sectorial de Conselleria d’Educació que per al pròxim curs la rebaixa de ràtio a un màxim de 20 alumnes per aula s’aplique en tots els centres d’Infantil i Primària. La central sindical també ha insistit en un calendari de vacunació per a majors de 55 anys i ha sol·licitat aclariments respecte a la prova pràctica de les pròximes oposicions.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha plantejat que la proposta de Conselleria d’Educació d’establir ràtios de màxim 20 alumnes per aula en localitats amb baixos índexs de natalitat i amb unes condicions específiques demogràfiques i socioeconòmiques per al pròxim curs s’estenga a tots els centres de la Comunitat Valenciana.

CSIF ha subratllat que la rebaixa de ràtios per al pròxim curs permetria, a més d’assegurar la distància entre l’alumnat per a reduir el risc de contagi, millorar la qualitat educativa. Aquest últim factor resulta fonamental especialment després del confinament del passat curs i de les dificultats pel tancament d’aules amb quarantenes en l’actual que han repercutit en la impartició de classes.

El sindicat igualment ha insistit que la Generalitat establisca amb urgència un calendari de vacunació per a majors de 55 anys, ja que han quedat exclosos de la primera tanda en els centres educatius en administrar dosis de AstraZeneca. CSIF ha posat l’accent que Conselleria busque solucions per a garantir la inoculació de dosi contra el covid-19 a aquest ampli col·lectiu que supera els 55 anys.

La central sindical també ha sol·licitat, en la reunió de Taula Sectorial de hui, que la Direcció General de Personal aclarisca detalls de la prova pràctica de les pròximes oposicions en les diferents especialitats, com la duració o amb quins materials es pot comptar. De la mateixa manera, ha demanat una solució als problemes informàtics produïts en el concurs de trasllats i que es realitzen les gestions per a habilitar un nou període d’adjudicació provisional, amb un barem adequat sense errors.