CSIF demanarà a Educació que es pronuncie sobre la proposta de Puig de suprimir els dies no lectius de Falles i Magdalena

El sindicat també exigirà en la reunió de Taula Sectorial informació sobre la vacunació al personal docent

El sindicat CSIF preguntarà demà a Conselleria d’Educació, en la reunió de Taula Sectorial, per la seua posició respecte a la proposta del president de la Generalitat, Ximo Puig, de suprimir els dies no lectius de Falles i la Magdalena. La central sindical, igualment, exigirà informació sobre la vacunació al personal docent, ja que Conselleria no ha traslladat als sindicats la seua planificació sobre aquest tema.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) vol que Educació explique la seua postura sobre la proposta que va llançar la setmana passada el president de la Generalitat, que suposaria incomplir el calendari establit. El sindicat, referent a això, recalca que “existeix una programació que s’ha de respectar” i lamenta que el president de la Generalitat vulga “derivar en els centres la responsabilitat de prevenció durant la pandèmia tractant de convertir dies no lectius en lectius”.

CSIF instarà Educació a “defensar al professorat, que ha demostrat amb escreix la seua implicació tant en l’últim trimestre del passat curs com durant aquest”. El sindicat considera que qualsevol canvi d’última hora suposa una alteració de la programació didàctica i trastoca la planificació del professorat i de les pròpies famílies, per la qual cosa insisteix que es mantinguen els dies no lectius previstos.

CSIF insistirà que la vacunació “quede garantida al mateix temps per a tots els professionals independentment de la franja d’edat en la qual es troben”. En aquesta línia, i després de l’anunci que els majors de 55 anys podrien veure’s relegats de la primera fase de vacunació per al professorat, recalca que “no es pot quedar ningú arrere”.