CSIF denúncia davant Inspecció a la Direcció de Tresoreria de la Seguretat Social per negar-li l’accés a l’edifici de Paterna

El sindicat trasllada a Treball que s’ha vulnerat el seu dret de membre del comité de salut en impedir-li mesurar el nivell de CO2

El sindicat CSIF ha interposat hui denúncia davant Inspecció Provincial de Treball contra la Direcció Provincial de Tresoreria General de la Seguretat Social a València. El motiu d’aquesta mesura consisteix en el fet que s’ha impedit l’accés al seu delegat, membre del Comité de Seguretat i Salut Laboral, en l’edifici integral situat en la localitat de Paterna.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que dos dels seus delegats, un dels quals també és membre del Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Administració General de l’Estat a la província de València, han tractat d’entrar en l’edifici integral de la Seguretat Social a Paterna aquest matí.



CSIF continua relatant que aqueixa labor de visita a centres forma part de la comesa diària dels representants sindicals per a vetlar pels drets dels treballadors. El sindicat explica que quan estaven entrant, la persona responsable de seguretat els ha obstaculitzat el pas i els ha demanat explicacions pel mesurador de CO₂ que portaven per a comprovar si el local compleix amb el màxim recomanat de 800 ppm.

La central sindical assenyala que, després de diverses consultes, els seus delegats han vist com se’ls denegava l’entrada en aquest edifici integral, en el qual desenvolupen la seua labor els treballadors del Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) i de Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en les seues seus de Paterna.



CSIF, després d’aquesta situació, ha interposat denúncia davant Inspecció Provincial de Treball a València en la qual demana la intervenció d’aquest organisme davant la “vulneració” de la Llei orgànica de Llibertat Sindical per part de la Direcció Provincial de Tresoreria General de la Seguretat Social a València.



El sindicat, en aquest escrit, adverteix que la mesura de la citada Administració “conculca les prevencions contingudes en l’article 28.1.c de la Constitució Espanyola i els articles 8.2.b i .9.1.c) de la Llei orgànica de Llibertat Sindical respecte al dret d’accés a les dependències de l’empresa dels representants dels treballadors, i per un altre l’article 39.2.a) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals que habilita al deïdor a l’accés al centre de treball en establir que “ En l’exercici de les seues competències, el Comité de Seguretat i Salut estarà facultat per a: a) Conéixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant a aquest efecte les visites que estime oportunes”.

CSIF continua indicant a Inspecció que “sembla clar que el mesurament de la concentració del nivell de CO₂ en unes dependències laborals resulta una situació relativa a la seguretat en el treball donada la situació de pandèmia pel Covid que ens trobem”.