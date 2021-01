CSIF denuncia la “discriminació” del personal laboral de la Ribera en cobrar un 25% menys en baixes i aïllament

Connect on Linked in

El sindicat avisa de la pèrdua salarial en cas de contagi i que, a més, Conselleria de Sanitat no cobreix les seues baixes

El sindicat CSIF denuncia la “discriminació” que pateix el personal sanitari o no sanitari pertanyent al règim laboral a extingir del departament de salut de la Ribera. La central sindical assenyala que aquests professionals, en cas de contagiar-se per covid-19 o haver de romandre aïllats per contacte amb positius, perceben un 25% menys de salari i, a més, les seues baixes no són cobertes.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) lamenta que “Conselleria continua tractant com a professionals de segona al personal subrogat. Els exigeix el 200% en la situació actual de col·lapse, en la qual es juguen la vida, però, a canvi, únicament els paga el 75% del seu salari si emmalalteixen o han de romandre en aïllament per contagi de covid-19”.

CSIF explica que ha remés diversos escrits a Conselleria de Sanitat exigint-li el 100% de les retribucions, com a la resta del seu personal, en cas d’incapacitat laboral temporal per aquest virus. No obstant això, l’Administració no ha contestat a la petició. El sindicat lamenta que, en l’actual situació de pandèmia, “està fent caixa, ja que els professionals afectats perceben menys que el seu salari i, damunt, Conselleria addueix que no existeix personal i no cobreix les seues baixes”. Solament al novembre, abans de la tercera ona, va haver-hi un total de 234 professionals contagiats i en aïllament.

La central sindical, en aquest context, insta el president de la Generalitat al fet que “prenga cartes en l’assumpte i intercedisca perquè el personal sanitari del departament de salut de la Ribera puga tindre la tranquil·litat, en cas de contagi, que percebrà les seues retribucions completes”. El sindicat no descarta actes de protesta si Conselleria no soluciona en breu aquesta qüestió.