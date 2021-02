CSIF exigeix a Educació millor organització per a garantir la seguretat a les aules i lamenta els canvis de criteri

Connect on Linked in

El sindicat reclama planificació i diàleg perquè els centres afronten els quatre mesos que queden de curs amb més garanties

El sindicat CSIF lamenta els canvis continus de criteri per a garantir la protecció a les aules, com passar de la recomanació de ventilar de manera natural “amb freqüència” a fer-ho ara “de manera permanent”. La central sindical considera que demostren “falta d’organització i de sensibilitat cap a alumnat i personal docent”, i exigeix a Conselleria d’Educació una millor planificació per a afrontar els quatre mesos que queden de curs.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que, al llarg del curs, l’Administració està confirmant “una improvisació constant”. El sindicat considera “indignant aquesta falta de serietat que perjudica docents i alumnat”. CSIF assenyala que el canvi de criteri en la recomanació dels ministeris de Sanitat i Educació per a disminuir el risc de contagi, que es produeix quan milloren les temperatures, té lloc en un context de manca de “plans de contingència seriosos i reals per part de Conselleria d’Educació”.



La central sindical subratlla que des de l’inici de curs l’Administració ha anat “ressagada” en l’aplicació de mesures de prevenció. Ho va començar sense realitzar PCR a docents en la seua incorporació després de vacances estivals i sense aportar màscares de protecció. El sindicat indica que no ha sigut fins transcorreguts cinc mesos del curs, la setmana passada, quan ha iniciat el repartiment de màscares FFP2.



CSIF assenyala, en aquesta mateixa línia, que, després d’advertir-li també durant mesos del fred hivernal, Conselleria va anunciar la compra de 8.000 filtres HEPA per a depurar l’aire, “una quantitat del tot insuficient si tenim en compte que existeixen més de 47.000 aules en els centres públics valencians”. En les setmanes de baixes temperatures de gener la directriu també va canviar per a donar instruccions de “obrir cinc minuts cada mitja hora les aules”.



El sindicat lamenta la falta d’un pla de contingència ben definit des de setembre, que abordara les diferents possibilitats durant el curs escolar i, sobretot, que buscara anticipar-se al risc. En aquest sentit, la central sindical troba a faltar major transparència, més escolta als comités de seguretat i salut laboral, o haver assumit, per part de Conselleria d’Educació, la iniciativa i la responsabilitat de la prevenció, i no desentendre’s d’aquesta última i deixar-la en mans dels equips directius, sense tot just mitjans, com ha succeït fins ara.



CSIF, en aquesta línia, reclama més diàleg i transparència per a incidir en la prevenció i anticipar-se a futurs riscos, de manera que els centres puguen afrontar amb les màximes garanties els quatre mesos que queden de curs escolar.