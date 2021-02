CSIF exigeix accelerar la vacunació com a grup de risc als vigilants de seguretat i demana al Consell defensar al col·lectiu

Connect on Linked in

El sindicat recorda que aconsegueixen els 10.000 professionals a la Comunitat Valenciana i que estan en primera línia

El sindicat CSIF exigeix accelerar la vacunació del col·lectiu de vigilants de seguretat com a grup de risc i que no siga relegat. La central sindical, que insta el Consell de la Generalitat que recolze aquesta mesura i defense al col·lectiu, recorda que ja van ser considerats personal essencial durant el confinament i que estan en primera línia en infraestructures crítiques.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que aquest col·lectiu agrupa a la Comunitat Valenciana a al voltant de 10.000 professionals que realitzen la seua labor en primer línia, amb el risc de contagi, garantint la seguretat en hospitals, centres de salut o transports, a més d’en administracions públiques, presons, supermercats o centres comercials, entre molts altres llocs amb especial trànsit de persones.

El sindicat lamenta que tant Ministeri de l’Interior com Ministeri de Sanitat no hagen inclòs a aquests professionals en la següent fase de vacunació malgrat la seua constant exposició i de la importància de la labor que desenvolupen, entre la qual es troba el control d’aforament dels locals. Davant aquesta situació, la central sindical demana al Consell que defense a aquests professionals i que insistisca al Govern perquè formen part del següent grup de vacunació, al costat de policies locals i forces i cossos de seguretat de l’Estat.