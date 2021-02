CSIF exigeix al Ministeri de Treball que reprenga el trasllat de l’oficina d’ocupació estatal de Burjassot a un local més ampli

Connect on Linked in

El sindicat recorda el compromís d’instal·lar-la en l’edifici que alberga les dependències de la Seguretat Social a Paterna

El sindicat CSIF insta el Ministeri de Treball que agilite el trasllat de l’oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Burjassot a Paterna, tal com es va comprometre. La central sindical recorda les escasses dimensions de l’actual local, un problema especialment greu en una situació de pandèmia com l’actual al qual se suma la falta de ventilació.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que fa més d’un any els sindicats van ser informats, en reunió del Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Administració General de l’Estat (AGE) a la província de València, que es produirà un desdoblegue de l’oficina. D’aquesta manera, mentre que l’atenció de Labora es mantindria a Burjassot, la que ofereix el Ministeri de Treball, sobretot centrada en prestacions, es duria a terme a Paterna.

El sindicat apunta que l’oficina de Burjassot es troba entre les que més expedients tramiten mensualment a la província i que les instal·lacions resulten obsoletes i insuficients per a l’elevat nombre d’usuaris. Actualment, la cita prèvia es dona per a transcorreguts 15 dies des que se sol·licita, i atenen unes 135 persones diàries de mitjana.

CSIF explica que, per a esmenar aquesta situació, el Ministeri de Treball va planificar el trasllat de les dependències estatals d’ocupació a l’edifici de l’oficina integral de la Seguretat Social a Paterna, situada al carrer Vicente Mortes. El sindicat lamenta que, transcorregut pràcticament un any de la informació d’aquell projecte, encara no s’haja avançat en la seua realització. La central sindical reclama al Ministeri que el reprenga i que trasllade l’oficina del *SEPE a un local més ampli, com el de Paterna, on puga prestar una millor atenció a la ciutadania.