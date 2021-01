CSIF insta Educació a aplicar l’acord del Comité de Salut Laboral i col·locar filtres HEPA en totes les aules

Print This Post

El sindicat també reclama el permís covid-19, màscares FFP2 per a tots els docents i reforços de personal administratiu

El sindicat CSIF ha instat hui Conselleria d’Educació, en la reunió de la Taula Sectorial, al fet que aplique el mandat del Comité de Seguretat i Salut Laboral i instal·le filtres HEPA per a depurar l’aire i mesuradors de CO₂ en totes les aules. De la mateixa manera, li ha insistit en l’aplicació del permís covid-19 per a docents i a reforçar amb més personal administratiu la Direcció Territorial de València.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que el Comité de Seguretat i Salut Laboral de personal docent públic no universitari de València va aprovar, a proposta del sindicat, aquest dimarts la dotació de filtres HEPA i de mesuradors de CO₂ en totes les aules. Igualment, va decidir urgir a reforçar els sistemes de climatització per a garantir que alumnat i personal docent estiguen en els centres a temperatures d’entre 17 i 27 graus, com a marca la normativa de prevenció.



CSIF ha reclamat hui que Conselleria agilite l’aplicació d’aqueixes mesures, igual que el subministrament continu de màscares FFP2 per a tot el personal i que els professionals docents siguen considerats grup prioritari en la segona fase de la vacunació.



El sindicat també ha exigit l’aplicació del denominat permís covid-19, que afecta el personal docent amb convivents que han donat positiu, amb la seua aula confinada o amb algun company contagiat. Aqueix permís retribuït es produiria fins que a la persona afectada li facen la PCR i isca negativa o fins que concloga el període de quarantena que ha de suportar i li impedeix desenvolupar la seua labor.



CSIF igualment ha plantejat, en la reunió de hui de Taula Sectorial d’Educació, un reforç urgent de plantilla en la Direcció Territorial a València, ja que existeix una dotzena de places per cobrir, que representen més del 25% del total. Això provoca, en la pràctica i a tall d’exemple, un retard en el reconeixement del cobrament de sexennis a nombrosos docents.