CSIF reclama amb urgència reforços de personal a l’hospital Doctor Peset de València i adverteix de manca de material

El sindicat assenyala que l’escassetat de professionals desborda l’atenció en les plantes 3r i 4a, amb pacients de covid-19

El sindicat CSIF reclama amb urgència reforços de personal per a atendre pacients de covid-19 a l’hospital Doctor Peset de València. La central sindical avisa que els professionals estan desbordats en plantes com la tercera, destinada a persones amb aquesta patologia, o la quarta, que té les ales primera i segona també amb malalts per coronavirus.



La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) assenyala que a més de personal escasseja també el material. El sindicat comenta com a exemple que en l’ala 1a de la tercera planta únicament hi ha dues infermeres per a atendre 34 pacients en el torn de nit. A més de preparar i repartir la medicació, mesurar les constants i realitzar un control exhaustiu d’aqueixos pacients ingressats, han hagut de dur a terme quasi una trentena d’analítiques, gasometries o sondatges en la seua jornada. En aqueix torn han arribat a disposar de tres professionals d’infermeria i ara, en plena tercera ona de la pandèmia, compten solament amb dues.

El sindicat assenyala que aquestes professionals van desbordades, vestides amb els equips de protecció individual durant hores sense poder parar i es troben, també, amb falta de material bàsic com a llancetes o degotadors que els impedeixen desenvolupar la seua labor amb els mitjans necessaris.

CSIF apunta que la situació de falta de personal es reprodueix en altres plantes, com la quarta, on en l’ala primera solament compten amb dos tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAE) per a atendre de l’habitació 402 a la 418, en les quals es troben ingressats 17 pacients enllitats, que no es poden moure i necessiten atenció constant, a més de l’acompanyament emocional en la situació de soledat i malaltia que pateixen.



La central sindical avisa del “desgast físic i emocional dels professionals”, una situació que s’agreuja davant l’increment de pacients i l’escassetat de mitjans personals i materials. El sindicat reclama reforços urgents i lamenta, en aquest sentit, la rescissió de contractes el 31 de desembre que va provocar la pèrdua de places de professionals de la sanitat.