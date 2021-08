CSIF urgeix a incorporar als 53 nous agents de Policia Local a València per a Falles i avisa de l’escassetat de plantilla

Connect on Linked in

El sindicat CSIF urgeix a l’Ajuntament de València a incorporar a la promoció de 53 agents de mobilitat que van acabar el procés selectiu i que encara no han entrat en la plantilla. La central sindical considera que aqueix reforç atenuaria en part la falta d’agents i adverteix de l’escassetat d’efectius per a controlar botellons, aglomeracions o compliment del toc de queda durant els dies fallers.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) explica que l’actual plantilla de Policia Local a la ciutat de València, que no arriba a 1.500 agents, ha anat perdent efectius en els últims anys per la insuficient oferta pública d’ocupació (OPE) per a, com a mínim, cobrir les vacants existents per jubilacions. El sindicat, en aquest sentit, ve reclamant OPEs amb més places.

CSIF reclama solucions que respecten els drets laborals i que tinguen més calat, com negociar una oferta d’ocupació adequada i seriosa per a pal·liar el problema de l’escassetat de plantilla. El no haver-ho fet fins hui genera que en les festes falleres que comencen este dimecres, siguen tot un problema.