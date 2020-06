Cullera activa les ajudes per a les empreses, la contractació i els establiments hotelers

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des de hui poden sol·licitar-se les ajudes del Pla Recupera’t d’impuls social i econòmic dotat amb vora 2 milions d’euros

Des de hui dimecres 3 de juny a partir de les 00.00 hores es poden ja sol·licitar les ajudes per al manteniment de les empreses, la contractació i els establiments hotelers. L’Ajuntament de Cullera ha activat estes ajudes urgents que formen part del Pla Recupera’t amb l’objectiu de protegir i donar suport a aquelles xicotetes empreses i autònoms que han vist afectada la seua activitat econòmica a causa de la situació extraordinària provocada per la COVID-19.

Concretament, el consistori destina 600.000 € per al manteniment d’empreses, 200.000 € per a la contractació de nous treballadors o treballadores i 150.000 € per a impulsar els establiments hotelers.

Este pla de recuperació i d’impuls social i econòmic pretén reactivar l’economia local en aquelles activitats afectades per la pandèmia. A més, el programa també perseguix minimitzar l’impacte econòmic provocat per la crisi sanitària recolzant la continuïtat de l’activitat productiva i fomentant el manteniment de l’ocupació a la ciutat.

Tal com ha explicat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, l’Ajuntament té com a objectiu prioritari la promoció econòmica del municipi i el creixement i enfortiment del seu teixit empresarial. Precisament, estes ajudes van en eixa línia de protecció per tal d’atenuar els efectes negatius provocats pel coronavirus.

«La iniciativa està dissenyada per a fomentar la contractació, evitar el tancament de xicotetes i mitjanes empreses i enfortir els drets socials davant la nova situació econòmica a la que ens enfrontem com a conseqüència de la pandèmia», defensa Mayor.

Entre els sectors més afectats d’esta situació ha estat el turisme ja que la suspensió de l’activitat empresarial ha implicat, conseqüentment, la disminució considerable de les contractacions en el municipi.

Precisament, a Cullera més del 80% de les empreses es dediquen al sector serveis i quasi 600 empreses es dediquen al comerç, l’hostaleria o transports, activitats estretament lligades amb el sector turístic. Entre estes, la majoria són xicotetes empreses i generen més del 70% de l’ocupació a la ciutat.

La informació completa així com tota la documentació necessària de la convocatòria està disponible a la pàgina web municipal. A més a més, el consistori ha posat en marxa un correu electrònic (recuperat@cullera.es), un telèfon (629252638) i un canal a Telegram (@recuperatCullera) per a solucionar qualsevol dubte sobre el procediment.