Cullera acull el projecte d’aparcabicis segur de la Diputació

Connect on Linked in

La diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, amb l’alcalde de Cullera i també diputat, Jordi Mayor, han assistit a la inauguració del nou sistema d’aparcament segur de la Diputació.

El projecte, que s’implanta de manera pionera en la ciutat de Cullera, tracta de promocionar l’ús de la bicicleta particular oferint un sistema d’aparcament per a les bicicletes i patinets de manera segura.

Com explica la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, “la bicicleta, mitjà de transport individual i que permet mantenir les distàncies, es revela com una alternativa tan sòlida com barata en la societat posterior a la Covid-19, a més dels impactes positius sobre la nostra salut física i mental, i en la dels altres, al no contaminar”.

Per a l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, el projecte “consolida el premi obtingut l’any passat a la mobilitat aconseguit per la posada en marxa del carril bici. En l’actualitat i després dels moments que estem veient, tant la bicicleta com el patinet s’estan convertint en una alternativa més a la mobilitat”.

Segons la diputada Dolors Gimeno: cal impulsar la mobilitat segura i activa per transformar el sedentarisme del confinament en nous hàbits més saludables.