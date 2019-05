Cullera acull un congrés mundial de matemàtiques

Connect on Linked in

Participants d’Espanya, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia, l’Índia i Mèxic es donen cita a la ciutat fins al dijous

Cullera és des de hui i fins dijous que ve seu d’un congrés mundial de matemàtiques. Es tracta de la Summer School in Complex Analysis and Operator Theory, una cita que per primera vegada se celebra en la capital turística de la Ribera.

En la trobada, que té lloc a l’Hotel Cullera Holiday, participen estudiants, investigadors i professors arribats des de diferents universitats espanyoles, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia, l’Índia i Mèxic.

Concretament, la cita congrega representants de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universitat de Sevilla, la Universitat de la Laguna, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Sonora, la UNED, l’Autònoma de Madrid, la Universitat de Saragossa, la Jaume I de Castelló i la Universitat de Màlaga.

Pel que respecta a altres països, acudixen congressistes de la universitat de Lilla (França), la Universitá di Roma Tor Vergata, la Université du Littoral Côte d’Opale (França), l’Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (l’Índia), el CIMAT mexicà, la University of Reading (Regne Unit), l’University College of Cork (Irlanda), la Université d’Artois (Bèlgica) i el King’s College de Londres.

Esta és la cinquena edició del congrés. Una sèrie d’escoles d’investigació, organitzades per la Xarxa Espanyola en Anàlisi Complexa i Teoria dels Operadors, reunix investigadors que treballen en este camp a través d’un format que inclou cursos avançats i conferències.

L’organització confia que el congrés matemàtic permeta exhibir desenvolupaments recents, proposar nous problemes i fomentar la col·laboració en la investigació entre individus de diferents grups i també entre xarxes espanyoles i estrangeres.

Dins del comité organitzador es troba el matemàtic cullerenc, Alfred Peris Manguillot. El catedràtic de la UPV ha sigut l’encarregat d’inaugurar el congrés este matí amb la presència de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. El primer edil ha donat la benvinguda als participants i els ha agraït que hagen triat la ciutat com a seu de la trobada.

El congrés compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Cullera, bolcat en la diversificació del turisme. I és que el consistori aposta per nous nínxols de mercat dins del turisme especialitzat per a atraure visitants al municipi durant tot l’any i dinamitzar l’activitat turística.

De fet, els participants en el congrés tindran l’oportunitat de realitzar visites a la ciutat, concretament al Castell, amb una ruta que els ha preparat el consistori.