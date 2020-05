Cullera amplia les ajudes socials per combatre la pobresa hídrica

Print This Post

L’Ajuntament i Aigües de Cullera garantixen l’accés a l’aigua a totes les persones en situació de vulnerabilitat



L’Ajuntament de Cullera i l’empresa mixta Aigües de Cullera han ampliat les mesures socials de protecció contra la pobresa hídrica dirigides a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat. Una ampliació que forma part del pla de xoc del consistori per a fer front a les dificultats econòmiques a les quals s’enfronten les famílies com a conseqüència de la crisi sanitaria de la Covid-19.



És per això que es finançaran o s’aplaçaran factures, sense cap tipus d’interés, a totes les famílies que, front a esta situació excepcional, presenten dificultats en el pagament de les seues factures, tal i com ha explicat hui el regidor del Cicle Integral de l’Aigua, Juan Vicente Armengot.



L’empresa també disposa del denominat Pla 12 Gotes. Un programa de quota fixa que el client pot sol·licitar per pagar tots els mesos el mateix import en base al consum de l’any anterior. A final d’any s’estudia si l’import es superior o inferior al consumit i es regularitza en els següents mesos, tornant al client la quantitat o finançant el pagament restant.



Entre d’altres mesures, també se li atorga més flexibilitat al client oferint la possibilitat d’escollir el dia del mes que preferisca que se li cobre la factura d’aigua.



A més, cal destacar que el passat mes d’octubre el consistori i Aigües de Cullera ampliaren el fons social de protecció hídrica. Un fons creat en l’anterior legislatura per tal de facilitar el pagament del rebut de l’aigua a persones en risc d’exclusió social, i del qual 100 famílies de Cullera s’han vist beneficiades en l’últim any.



Totes estes accions van en la línia que treballa l’Ajuntament de Cullera perquè cap persona no es quede sense aigua a les seues cases. «No volem deixar ningú enrere», ha assenyalat Armengot.



Una política en la qual l’administració local assegura no tallar el subministrament d’aigua a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, i que es veu més necessària en una pandèmia on la higiene s’ha convertit en una acció indispensable per previndre la Covid-19.



Altres mesures



Per altra banda, també s’ha duplicat el termini de pagament de factures. És a dir, ara la ciutadania compta amb dos mesos per realitzar el pagament a partir del moment que li arriba el rebut.



Així mateix, segons el Decret Llei 4/2020 del 17 d’abril de la Generalitat Valenciana, també s’ha vist aplaçat la quota fixa i variable del Cànon de Sanejament relatiu als mesos d’abril, maig i juny de 2020. Este pagament es farà efectiu de forma fraccionada durant els següents díhuit mesos.