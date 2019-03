Cullera amplia les mascletaes de Falles i repetix amb una nocturna

Connect on Linked in

La pirotècnia Hermanos Caballer ha preparat cinc disparades per a estes festes falleres

Una delegació de Jever (Alemanya) visita la ciutat i se’ls cantarà una albà en alemany

Turisme col·labora amb les comissions Raval i Taüt i oferix visites guiades i un paquet per a viure la festa des de dins

Les Falles de Cullera gaudiran enguany de cinc mascletaes, una més que l’any anterior quan el consistori va recuperar este espectacle pirotècnic.

Serà en la rambla de Sant Isidre els dies 16, 17, 18 i 19 a les 14.30 hores. Enguany, per segona vegada consecutiva, es farà una mascletà nocturna la matinada del 18 al 19 a les 00.30 hores.

Hermanos Caballer seran els encarregats de realitzar els espectacles de pirotècnia, arribant a detonar un total de 166 quilos de pólvora entre les cinc disparades.

L’ajuntament, des de la seua regidoria de Festes, patrocina quatre de les cinc mascletaes que comptaren amb seguretat, tanques i servei d’ambulància. La restant serà a càrrec de la Junta Local Fallera.

«L’any passat vam recuperar les mascletaes a Cullera i enguany hem volgut que l’oferta fóra major», assegura el regidor de l’àrea, Pere Manuel. L’espectacle és altament demandat tant pel col·lectiu faller com per veïns i visitants.

Els espectacles pirotècnics suposen a més un reclam per als turistes que busquen viure l’experiència fallera íntegrament.

Delegació alemanya

Estes Falles Cullera rep també la visita d’una delegació de la ciutat de Jever, amb el seu alcalde, Jan Edo Albers, al capdavant. Els alemanys viuran les festes falleres com un cullerenc més i, com a curiositat, la Nit d’Albaes se’ls cantarà una albada en alemany.

Les Falles de Cullera compten amb quinze monuments grans i infantils. Enguany també com a novetat, la regidoria de Turisme dirigida per Javier Cantos col·labora amb les falles Raval i Taüt per a donar a conéixer la festa als visitants. En el primer cas, i a través de l’empresa local FollowExp, s’oferix un paquet turístic per a viure la festa com un faller més. En el segon, hi haurà visites guiades al monument.

Pel que respecta als altres grans actes, serà diumenge que ve 17 a les 20 hores quan la plaça de la Verge aculla el lliurament de premis a les millors falles del 2019.

Un altre dels principals actes de la programació fallera cullerenca és l’Ofrena de flors a la Mare de Déu del Castell, celebrada el dilluns 18 a partir de les 19 hores i amb arribada al Mercat Municipal.

Les festes acabaran el dimarts 19 amb la tradicional Cremà. Els monuments grans seran fets foc a partir de les 23 hores en l’ordre invers als premis obtinguts. Els monuments infantils es cremaran a partir de les 20 hores.