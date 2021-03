Cullera anuncia més recursos directes per al sector de l’hostaleria

Connect on Linked in

L’alcalde, Jordi Mayor, s’ha reunit este matí amb este col·lectiu per traslladar-los una campanya de suport en la vigilància i compliment de les mesures després de la reobertura de les seues terrasses

El primer edil els comunica que tampoc hauran de pagar la taxa d’ocupació de via pública enguany

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presidit este matí una reunió telemàtica amb el gremi de l’hostaleria i la corporació local per tal de traslladar-los el full de ruta de les actuals Ajudes Parèntesi del ‘Pla Resisteix’ així com de properes ajudes directes per al sector. Mayor ha explicat que, una vegada acabat el termini d’esmenes de les «Ajudes Parèntesi» que finalitza demà, l’Ajuntament agilitzarà el procés perquè les persones beneficiàries puguen rebre l’ajuda a finals d’esta setmana. Cal assenyalar que són unes subvencions conjuntes entre el propi Ajuntament, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València de 2.000 euros per autònom i de 200 euros per cada treballador que tinguen fins a un màxim de 10.

A més, el primer edil ha manifestat que el consistori està estudiant una nova fase d’este pla d’ajudes directes adreçades a aquells establiments que per alguna qüestió no han pogut entrar en esta primera fase.

Per altra banda, l’alcalde ha anunciat que es va a reactivar la línia d’ajudes municipals posada en marxa l’any passat a través del ‘Pla Recupera’t’ per a les quals es va a fer una inversió inicial de 200.000 euros.

Bonificacions ocupació via pública

Paral·lelament, Mayor ha informat al sector que, igual que l’any passat, també tindran bonificacions pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública.

“Aquells establiments d’hostaleria que òbriguen un mínim de sis mesos a l’any estaran exempts del pagament de la taxa per ocupació de la via pública, els que estiguen de tres a sis mesos hauran d’abonar sols el 50%, i els que òbriguen menys de tres mesos pagaran el 100%”, segons ha detallat l’alcalde.

Amb l’hostaleria

A la reunió, el consistori també ha presentat una campanya de suport, responsabilitat i respecte amb l’hostaleria de cara al compliment de les mesures sociosanitàries després de la reobertura de les terrasses de bars i restaurants. És per això que Mayor ha comunicat que “des de ja activem un operatiu especial per a ajudar als hostalers a controlar el compliment de totes les mesures i garantir la màxima prevenció en tots els establiments de la ciutat” alhora que ha fet una crida a la “responsabilitat compartida, totes i tots estem amb l’hostaleria i sabem com de necessària és per reactivar l’economia de la ciutat”.

Una reunió en la que també han estat presents la Policia Local i la Guàrdia Civil, els quals intensificaran la seua vigilància i vetlaran pel compliment de les actuals restriccions.