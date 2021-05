Cullera celebra el Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes

Print This Post

El Museu Faller, el Museu de l’Arròs i el Museu d’Història i Arqueologia comptaran amb activitats gratuïtes

Elaboració d’un ninot indultat en directe, showcooking d’una paella tradicional valenciana i narració d’històries i llegendes de Cullera. Són les activitats que l’Ajuntament de Cullera ha programat per a este cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora demà 18 de maig.

Així doncs, durant el dissabte 22 de maig i 23 de maig s’organitzen estes jornades de portes obertes amb entrada gratuïta en distints museus de la ciutat.

Concretament, la Casa de l’Ensenyança – Museu Faller acollirà el dissabte 22 de maig a les 19.00 hores una exhibició en directe del procés de creació d’un ninot faller a càrrec de l’artista faller Fede Alonso. Un museu que s’obrí fa poc més d’un any després d’una gran renovació que apropa la divulgació fallera des d’experiències interactives i audiovisuals, tot això modernitzant l’espai combinant l’artesania, la tradició i la tecnologia. (Inscripcions 672 788 039).



Tanmateix, en el marc de la nova marca gastronòmica de Cullera ‘Origen Cullera, capital gastronómica del arroz’, el Museu de l’Arròs comptarà amb un showcooking d’una paella valenciana el 23 de maig a les 12.00 hores. Un lloc únic ubicat entre camps d’arròs i en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera en el que podem trobar documentació sobre l’origen i el procés tradicional i històric del cultiu de l’arròs a través de fotografies antigues, col·leccions etnològiques dels instruments utilitzats per a llaurar, indumentaria, exposicions, etc. (Inscripcions 961 732 643).

Per acabar estes portes obertes, el diumenge 23 a les 19.00 hores el pati d’armes del Castell de Cullera celebrarà una sèrie de narracions d’històries i llegendes de Cullera. (Inscripcions 961 732 643).