Cullera celebra les seues Festes Majors del 27 d’abril al 5 de maig.

Des del 27 d’abril fins al 5 maig Cullera, celebra les seues festes majors, amb activitats per a tots els públics.

Pere Manuel, regidor de festes de l’ajuntament de Cullera, explica a Grup Televisió, com afronta l’equip de Govern, els seus dies de festa gran, després de tot un any de preparatius.

En un any en el que la localitat celebra el centenari de La coronació de la Mare de Déu, la música ocupara part molt important de tot el cartell de festes. Una amplia i gratuïta varietat musical.

No podia faltar un clàssic com el Certamen de Bandes Nacional, que aquest any comptaran amb 3 grups de ressonada categoria.

Una festa que absolutament ningú es pot perdre, aixi ens convidava Pere Manuel, regidor de festes de l’ajuntament de Cullera