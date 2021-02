Cullera col·labora amb el sector de la restauració i fa entrega de bosses ecològiques per al menjar per a emportar

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Cullera seguix emprenent iniciatives per tal de donar suport a l’hostaleria del municipi, un dels sectors més afectats per les restriccions provocades per la Covid-19. En este cas, el consistori ha fet entrega de 1.000 bosses fetes amb material 100% ecològic als establiments que estan preparant menjar per endur durant la pandèmia. Es tracta d’una acció més en el marc de la campanya ‘Emporta’t la nostra cuina a casa’ en la qual participen més de 30 locals gastronòmics de Cullera. Estes bosses també inclouen botelletes de gel hidroalcohòlic per als repartidors.

Al web de www.culleraturismo.com en la secció de restaurants es poden consultar quins locals s’han adherit a esta campanya, així com els seus serveis, horaris i telèfons. A més, per tal de facilitar la proximitat i la ubicació d’estos, l’Ajuntament ha elaborat un mapa interactiu on apareix on està situat cada establiment.

‘Emporta’t la nostra cuina a casa’ pretén posar en valor la qualitat del sector i ajudar a un gremi que està sofrint de primera mà les conseqüències de la pandèmia.