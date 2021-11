Cullera comptarà amb una emblemàtica escultura de Miquel Navarro en una de les entrades a la ciutat

L’autor d’obres com “La Pantera Rosa” o “El Parotet” crea “Torre Cullera” amb la qual homenatja la mirada mediterrànea de la localitat

Cullera ja compta amb la seua pròpia escultura del prestigiós escultor valencià, Miquel Navarro. Amb el nom de ‘Torre Cullera’ el reconegut artista internacional homenatja la mirada mediterrània de la capital turística de la Ribera Baixa i d’un dels municipis històrics més emblemàtics de la Comunitat Valenciana.



La presentació de l’obra ha tingut lloc aquest dijous a la Casa de l’Ensenyança amb l’assistència del mateix autor d’obres urbanes tan emblemàtiques com ‘La Pantera Rosa’ o ‘El Parotet’.



«És un repte que un autor com Navarro haja decidit realitzar aquesta escultura pròpia, una peça carregada de simbologia i que ve a representar la unió de la localitat amb la tradició gastronòmica de Cullera», ha expressat l’alcalde la localitat, Jordi Mayor, durant l’acte de descobriment.



Major ha afirmat que amb aquesta obra, l’artista s’ha inspirat «en moltes de les coses que ens uneixen i defineixen com a poble, transmetent-los de manera genial en aquesta creació».



L’artista de Mislata ha fet aquesta escultura per encàrrec del consistori cullerenc i en ella busca «representar un fet simbòlic de Cullera, ja que el seu acabat és justament això, una cullera, però la peça central és un cap que mira al Mediterrani, amb forma d’Atenea, i que ve a ser com un far que vigila la costa des de Cullera, és com un element protector del poble on se situa».



A gran escala



Ara la capital turística aspira a poder convertir-la en un símbol urbà ja que el consistori estudia la seua reproducció a gran escala en algun punt emblemàtic de la ciutat.



Així ho va avançar l’alcalde qui va voler destacar que «esta adquisició és un regal de l’escultor internacional al qual esperem retornar-li el detall amb una reproducció a gran escala perquè presidisca alguna de les entrades de Cullera, com en les grans ciutats».



L’acte de presentació va comptar a més amb la presència del President de la Fundació Miquel Navarro, Carlos Bielsa, qui va voler destacar la importància que ajuntaments com el de Cullera compten amb obres de Navarro. «Invertir en cultura és invertir en llibertat i la figura de Navarro és sens dubte una mostra d’aqueixa llibertat», va dir.



L’escultura pot contemplar-se, juntament amb tres serigrafies de l’autor que formen part d’una sèrie de 15 obres de l’artista. “Torre Cullera” romandrà a la Casa de l’Ensenyança de manera indefinida mentre que als quadres se’ls buscarà una altra ubicació idònia per a ser exposats de manera permanent.