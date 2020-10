Cullera confia en el patrimoni històric per a desestacionalitzar el turisme

Print This Post

La ciutat amplia de la mà de la Universitat la seua oferta de formació superior

Experts en la matèria analitzen a la ciutat costanera el futur del motor econòmic del municipi

Cullera seguix projectant el seu patrimoni com un element clau en la seua estratègia turística. És per això que la localitat confia en els seus recursos històrics, arqueològics i culturals per tal de desestacionalitzar el seu turisme, i més davant els nous reptes als que obliga la pandèmia.

En això han coincidit els experts que este matí s’han donat cita a l’Auditori Municipal en una jornada dedicada a com encaminar el futur turístic del municipi des de la riquesa patrimonial de la mà de la Universitat de València.

‘Patrimoni i turisme a Cullera: diagnòstic, recuperació i posta en valor’ és el títol d’este programa que, al llarg del matí de hui, ha reflexionat i debatut sobre la força del patrimoni cultural i històric a Cullera com a atractiu clau del seu turisme i com a motor de l’economia, tant de la ciutat com de la comarca.

Cullera forma part de la xarxa d’Universitats Estacionals de la Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats valencianes. És per això que, fruit de l’estreta relació entra la Universitat, l’Ajuntament, la Diputació de València i Caixa Popular, hui s’ha presentat la primera edició d’estes jornades.

Unes jornades que han estat presentades per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla i la representant de Caixa Popular, Lorena González.

Desestacionalització turística

Este projecte seguix la línia que treballa el consistori de desestacionalització turística per tal de potenciar els seus recursos patrimonials, culturals i històrics més enllà del turisme de sol i platja.

En esta línia, l’alcalde ha manifestat que Cullera és una ciutat que en els darrers anys ha fet un esforç enorme per recuperar part del seu patrimoni històric i arqueològic i posar-lo en valor. En paraules de Mayor «turisme no és sols rehabilitar un monument o un espai, sinó també que eixe lloc o monument siga una excusa perquè vinga un turista i visite Cullera».

En el cas de Cullera, tal com apunta Mayor, «tenim un recurs turístic de primer nivell com ho són les platges. Açò permet que qualsevol persona que vinga a gaudir del sol i platja complemente la seua estància amb una oferta cultural i patrimonial molt ampla, que enriquix el destí i ens fa més atractius per a competir en este món global».

El diagnòstic, la recuperació i la posada en valor de cadascun dels elements patrimonials amb els que compta la capital turística de la Ribera permet enriquir i diversificar els seus productes turístics. A més, suposa ampliar la seua oferta i consolidar-se com un dels destins més destacats del litoral mediterrani.

Projecció territorial

El vicerector Hermosilla ha explicat que decidiren que Cullera fora una de les noves seus d’este programa perquè «tot el relacionat amb el seu turisme des del punt de vista patrimonial és una gran oportunitat per a la localitat i per a la projecció en el seu entorn territorial».

Esta jornada ha acollit ponències, col·loquis i debats de forma transversal de temes que sempre tenen un gran arrelament amb el territori, tal com ha indicat Hermosilla. Especialistes del món acadèmic, de l’art, de l’arqueologia i de promoció econòmica i turística han participat en esta iniciativa.