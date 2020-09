Cullera consolida el Voluntariat Contra el Canvi Climàtic

Connect on Linked in

En poc més d’un any s’ha recollit una tona de plàstics en distintes zones naturals del municipi



La ciutadania de Cullera està cada vegada més sensibilitzada amb la necessitat de cuidar l’ecosistema i conscienciada de que no existix un ‘Planeta B’. És per això que des de la l’Ajuntament de Cullera s’impulsà l’any passat un Voluntariat Contra el Canvi Climàtic que gràcies a la participació ciutadana està aconseguint els seus fruits.

En tan sols un any de vida del voluntariat, i amb l’aturada d’esta iniciativa per l’època de confinament que ha viscut la societat pel mig, han participat un centenar de persones que han recollit al voltant de 300 bosses de fem, d’entre 3 i 4 quilograms per cada bossa, el que suposa una tona de plàstics i altres elements contaminants, segons ha destacat el regidor de Participació Ciutadana, Àlex Morales.

Concretament, s’ha actuat en la zona de l’Escollera, als marges dret i esquerre del Riu Xúquer, en la Platja del Far i la del Dosser, en les platges del Racó i de Sant Antoni, en l’Alt del Fort i la Bola i als barrancs de Sant Antoni i El Racó, tots ells espais naturals de Cullera.

Este Voluntariat contra el Canvi Climàtic naix de la necessitat d’actuar davant la visible contaminació de plàstics i altres elements de moltes zones de Cullera, especialment en paratges naturals i per l’ús abusiu de plàstics. En paraules de l’edil Morales, «el que estem fent ara és una crida ciutadana per a la neteja dels espais naturals de la ciutat i per a conscienciar de la necessitat de reducció de l’ús del plàstic en les nostres vides».

«Cada dia tirem centenars de plàstics a la mar que acaben en el nostre ecosistema i això és perjudicial tant per a la natura com per a sectors productius com la pesca», denuncia Morales.

El regidor també ha assenyalat que el canvi climàtic està accelerant a un nivell frenètic i de forma molt perillosa al nostra planeta i ha reivindicat la necessitat d’actuar quan abans. «El futur que li espera a Cullera si no som capaços d’actuar és desolador. O ho fem ara o estarem condemnats de per vida», conclou Morales.

Com participar

L’activitat és un programa pilot de voluntariat contra l’escalfament global i que té previst aprovar el seu reglament oficial en el proper ple d’octubre, tal com explica el responsable de la política local de participació ciutadana.

Ara, per poder inscriure’s a este voluntariat cal emplenar un formulari online que es llança pel canal del WhatsApp Jove de Cullera (686 379 426) cada vegada que es va a fer una eixida. Després, s’organitza un punt d’encontre i comencen les llavors de recollida.