Cullera destina 200.000 euros en ajudes al sector turístic i de l’oci

El consistori obri una nova convocatòria del pla municipal Recupera’t en la que invertirà en un dels principals teixits econòmics de la ciutat

El sector del turisme i de l’oci cullerenc ja pot demanar a partir de demà les ajudes del pla municipal d’impuls social i econòmic ‘Recupera’t’. Un programa en el que enguany l’Ajuntament destinarà 200.000 euros per reforçar específicament uns gremis que han vist minvada la seua activitat econòmica notòriament com a conseqüència de la Covid-19.

Amb estes, el consistori redobla esforços per complementar les ajudes que ja va otorgar en la primera edició d’este pla l’any passat, dotades amb una inversió de prop d’1 milió d’euros. A més, se sumen a les recents atorgades conjuntament amb la Generalitat Valenciana i Diputació de València amb el ‘Pla Resisteix’ amb les quals l’empresariat i autònoms de Cullera han rebut també prop d’1 milió d’euros.

“Estem parlant que, des de l’inici de la pandèmia, la inversió en el teixit socioeconòmic de la ciutat és de més de 2 milions d’euros per reforçar les empreses i treballadors i protegir la seua activitat”, assenyala la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí.

Els beneficiaris d’esta convocatòria son establiments hotelers, empreses gestores de vivendes d’ús turístic, càmpings, agències de viatges, empreses de turisme actiu, establiments de restauració d’entre 10 i 20 treballadors, pubs, sales de ball, discoteques, i empreses adherides a Mediterranew Musix de Turisme Comunitat Valenciana en la categoría GRAN FEST.

La tramitació s’ha de formalitzar per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera, i el període de sol·licituds finalitzarà el 20 de juny. Pots fer-ho a través de https://sede.dipualba.es/segex/tramite.aspx?entidad=46105&idtramite=13569.

Quantia de les ajudes

La convocatòria contempla 50 euros per cada plaça hotelera, 1.000 euros per a empreses de turisme actiu, 2.000 euros per als establiments de restauració més 200 euros per cada treballador, 3.000 per a empreses gestores de vivendes turístiques i càmpings, 4.000 per a agències de viatges, 5.000 per a pubs, sales de ball i discoteques, i 10.000 per a les empreses amb categoria GRAN FEST.