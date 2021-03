Cullera destina més ajudes directes a empreses turístiques i d’oci

Connect on Linked in

Les persones i empreses beneficiàries de la primera fase del Pla Resistir ja han rebut la subvenció corresponent que ascendeix a 421.800 euros



El consistori també posa en marxa una segona fase de les Ajudes Parèntesi destinada als sectors afectats per la pandèmia i obri una altra línia exclusiva per al sector turístic. En total, una inversió en conjunt d’1,1 milions d’euros per al teixit socioeconòmic local afectat per les darreres restriccions

L’Ajuntament de Cullera ja ha abonat la primera fase de les Ajudes Parèntesi del ‘Pla Resisteix’ a les empreses d’hostaleria i restauració, de l’oci nocturn, de l’allotjament, del comerç local i de les activitats artístiques, d’espectacles, esportives, d’entreteniment i turístiques de Cullera que presentaren les respectives sol·licituds. En total han estat 421.800 euros i més de 250 sol·licituds. Tanmateix, segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, com no s’ha esgotat el crèdit de quasi 1 milió d’euros cofinançat per l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i Diputació de València, el consistori destinarà 480.000 euros en una segona fase del Pla per a autònoms i empreses que també han estat afectats pels tancaments i restriccions i que no estaven inclosos en esta primera línia. Segons ha expressat Marí, esta segona convocatòria tindrà un pes important en l’impuls, entre d’altres, del comerç local.



A més, el consistori ha anunciat nous recursos municipals per al col·lectiu turístic local. És per això que l’Ajuntament aprovarà en el pròxim Ple Municipal de març una nova edició del ‘Pla Recupera’t’, un pla d’ajudes urgents per a protegir i donar suport al teixit productiu i socioeconòmic local afectat per la situació extraordinària de la Covid-19 que l’any passat ja injectà vora 2 milions d’euros per donar continuïtat a l’activitat productiva del municipi i fomentar el manteniment de llocs de treball.



Recupera’t



En esta segona edició serà un paquet d’ajudes directes de 200.000 euros dedicat exclusivament als professionals de les empreses turístiques i de l’oci, de l’allotjament, les agències de viatges i gestores d’activitats turístiques.



L’edil Marí, també responsable de la política turística al municipi, ha volgut posar de relleu que «és una inversió directa per poder pal·liar les conseqüències en l’activitat productiva d’un sector que ha viscut de primera mà la pandèmia i ajudar als i les professional que, a través del turisme, es dediquen a impulsar la nostra ciutat». Tal com destaca la regidora, «circumstàncies excepcionals requerixen de mesures excepcionals».