Cullera destinarà 1,6 milions d’euros en ajudes a les empreses i la creació d’ocupació

El govern de Cullera i els agents socials han acordat hui un ampli paquet de mesures per a fer front als efectes econòmics derivats de l’actual crisi sanitària causada per la Covid-19.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha consensuat amb els representants sindicals i de la patronal destinar enguany més d’1,6 milions d’euros a tres grans eixos d’impuls econòmic.

El primer d’ells està focalitzat a contribuir al manteniment de l’activitat econòmica de les empreses que ara s’han vist forçades a tancar. El segon, va dirigit a la creació d’ocupació, mentre que el tercer se centra en el reforç de les polítiques socials per a garantir els drets bàsics de la ciutadania.

Ajudes a les PIMES

D’esta manera, Cullera activarà un programa d’ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses dotat amb 600.000 euros. Este paquet anirà destinat a aquelles empreses que realment s’han vist afectades pel tancament després del decret de l’Estat d’Alarma i pretén compensar les pèrdues econòmiques derivades d’esta situació i a aquelles, que encara mantenint-se obertes, hagen patit pèrdues superiors al 75 % dels ingressos.

Concretament, les ajudes en este cas aniran des dels 500 fins als 2000 euros i es tindrà en compte factors com els mesos que els negocis estan oberts al llarg de l’any o el nombre d’empleats.

Pla d’ocupació

D’altra banda, el consistori impulsarà un pla d’ocupació local dotat amb altres 200.000 euros. A través d’ell s’incentivarà la contractació de veïns mitjançant ajudes que aniran des dels 1.000 euros per als contractes de sis mesos fins als 2.000 en cas que els contractes siguen d’un any de duració.

Una altra de les eines de foment de l’ocupació entre persones en risc d’exclusió social, la Borsa Social d’Ocupació, es vorà reforçada amb una injecció econòmica de 400.000 euros.

D’altra banda, es contemplen una sèrie de mesures d’alleujament fiscal per al sector turístic, un dels més afectats per la crisi del coronavirus. Cullera aplicarà reduccions del 100 % de la taxa d’ocupació de via pública a aquells locals que acrediten haver estat oberts al públic en 2019 almenys durant sis mesos. Els que ho hagen estat 3 mesos, es beneficiaran amb una reducció del 50% i els qui òbriguen menys de 3 mesos, no tindran descompte.

Finalment, govern, patronal i representants sindicals han acordat reforçar les polítiques socials del municipi amb una injecció de 200.000 euros en les partides de Serveis Socials, que es voran d’esta manera incrementades per a garantir els drets bàsics de la ciutadania.

Tots estos recursos són propis del pressupost de 2020, que patirà una modificació pròximament per a adaptar-se a la nova realitat socioeconòmica.

El major pacte social

Després de tancar l’acord, Jordi Mayor ha destacat que totes les mesures s’han pres des del diàleg i el consens social. «Este és el major pacte social de la història de Cullera. Mai abans l’ajuntament havia destinat tants recursos en un sol programa per a l’impuls econòmic al mateix temps que garantix els drets socials», ha dit l’alcalde.

El primer edil ha agraït la col·laboració tant d’empresaris com sindicats i la seua predisposició a l’acord «perquè la resposta a la crisi siga més ocupació i més drets socials».

Mayor ha assenyalat que l’actual bona situació econòmica de les arques municipals, amb els comptes sanejats, «ens ha permés afrontar la crisi amb els deures fets i apostant per reforçar les polítiques que afavorixen l’ocupació i els drets de les persones».