Cullera dóna veu a la societat civil en el balanç municipal de 2019

Connect on Linked in

L’alcalde renuncia al tradicional discurs autocomplaent per a donar protagonisme a destacades figures del municipi en el missatge de cap d’any

La societat civil serà la protagonista del balanç municipal de 2019 que cada cap d’any oferix l’alcalde de Cullera. Jordi Mayor ha decidit renunciar al tradicional discurs autocomplaent que solen pronunciar els càrrecs públics en estes dates tan assenyalades per a analitzar com ha anat l’any que ara acaba. En lloc d’això, el primer edil ha donat veu a destacades figures locals perquè siguen estes persones les que realitzen l’anàlisi de la situació de la ciutat.

El balanç s’emetrà demà, 31 de desembre, en les xarxes socials de l’ajuntament i en ell participen el professor i activista cultural Toni Picasso; l’exalcalde i professor Pepe Alandete; la presidenta de l’Associació de Mestresses de casa Tyrius Cullera, Adela Albero; la consultora tecnològica i guanyadora del primer premi Joaquín Olivert de la Càtedra Ciutat de Cullera de la Universitat de València, Inma Cárcel; l’empresari d’hostaleria i periodista Ximo Gimeno i el mateix alcalde.

Tots ells protagonitzen una tertúlia sense guió previ ni temes pactats que fou gravada recentment en la cafeteria Blau de la ciutat, un dels locals més moderns i emblemàtics de l’hostaleria cullerenca.

Al llarg de 50 minuts, s’analitzen aspectes com l’evolució del turisme, les inversions en infraestructures i les consegüents molèsties que han provocat les obres, la implantació del carril bici amb altres mesures de mobilitat urbana sostenible, l’estat actual de l’economia municipal o les llums i ombres de la cultura a la ciutat.

Cada tertulià aporta el seu punt de vista particular sense escatimar en crítiques quan cal enfront d’un alcalde que actua de moderador i exposa també el seu punt de vista sobre els assumptes que es posen sobre la taula.

«No volíem que el balanç de final d’any fóra el típic missatge en el qual apareix l’alcalde, diu com de bé va tot i felicita les festes. Eixe format ha quedat obsolet i per això hem optat perquè siga la gent la que protagonitze l’anàlisi de la realitat local. Que cadascú compte com veu Cullera, com li va al seu sector», assenyala Mayor.

De fet, l’any passat el primer edil ja va renunciar al tradicional missatge i el va substituir per un directe a través del seu compte particular d’Instagram on es va sotmetre a un tercer grau per part dels usuaris d’esta xarxa social, contestant a totes i cadascuna de les preguntes que se li van plantejar. Fa dos anys, Mayor va optar per una entrevista.

«Intentem adaptar-nos als nous llenguatges audiovisuals, ser pròxims a la gent i fugir de l’autocomplaença. La crítica és sempre benvinguda perquè ens ajuda a millorar», conclou Jordi Mayor.

La tertúlia nadalenca en la qual s’efectua el balanç serà visible en els canals de Facebook, Instagram i Youtube de l’ajuntament des de demà. Els usuaris podran vore una versió curta de 10 minuts en la qual es resumix l’essencial de la conversa i, si ho desitgen, també tindran a la seua disposició la xarrada al complet.