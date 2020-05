Cullera es prepara com a destinació segura per a tornar a rebre turistes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori i el sector elaboren guies pràctiques amb mesures de prevenció i recomanacions per a garantir la protecció front al coronavirus



Cullera està a les portes de tornar a rebre visitants. Però aquesta vegada la localitat oferix alguna cosa més que les millors platges de la província o una extensa oferta turística. Ara, els turistes també demandaran seguretat front a la pandèmia del coronavirus. Per eixe motiu, l’Ajuntament de Cullera i el sector turístic han elaborat unes guies de bones pràctiques i recomanacions dirigides a les empreses, la finalitat de les quals és fer partícip al sector privat del compromís de la ciutat per convertir-se en una destinació segura.



Conscients que amb el pas a la Fase 1 de desescalada es contemplarà l’obertura amb restriccions de la majoria dels negocis i atractius turístics locals, el consistori ha treballat en uns manuals que recopilen les principals mesures de prevenció front a possibles contagis. Entre elles mesures d’higiene personal, de distanciament interpersonal, de neteja, d’incorporació dels treballadors, conducta dels possibles clients o visitants, etc.



Les guies contenen una sèrie de mesures i consells comuns i després s’afegixen recomanacions específiques per a establiments hotelers, d’hostaleria, d’empreses gestores d’habitatges turístics, comerç local, activitats nàutiques o d’agències de viatges.



És per això que, a les accions que desenvolupa el consistori per fer de la ciutat una destinació segura, se suma la implicació del sector privat perquè cadascun dels sectors que afavoreixen el turisme a la ciutat complisquen unes determinades normes que garantisquen la seguretat dels ciutadans i ciutadanes.



Tal com ha explicat la regidora de Turisme, Débora Marí, l’objectiu és «ajudar el màxim possible al desenvolupament de l’activitat turística de la localitat recollint en un manual pràctic una sèrie de pautes, recomanacions i claus que ens ajuden a ser una destinació turística segura i activa».



La responsable de la política turística local ha destacat que amb l’entrada en vigor de la Fase 1 Cullera podrà començar a rebre visitants. «Cullera ha treballat i treballa perquè la ciutat i els seus negocis estiguen preparats per a fer-li front a les noves realitats que se’ns presenten a partir d’ara», defensa.



Cal destacar que des del primer moment que es va declarar l’Estat d’Alarma per part del Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Cullera ha treballat de la mà del sector turístic i ha acompanyat les seues necessitats amb la finalitat de teixir els mecanismes necessaris per al seu desenvolupament.



«Estes guies són un complement essencial que, amb les diferents ajudes que estem impulsant des del consistori per al sector turístic, pretenem que ajuden a reactivar la situació del nostre principal motor econòmic», ha afegit Marí.



En esta línia, el departament de Turisme de l’Ajuntament de Cullera va presentar ahir les guies als diferents sectors i s’estan treballant durant esta setmana tots els aspectes que es recullen en les guies i recollint les seues principals inquietuds.



Aprofitar el màrqueting digital



El manual també contempla una sèrie de claus i consells per a impulsar els negocis turístics locals des del màrqueting digital i la comunicació 2.0. Les connexions a les xarxes socials i el consum dels seus continguts han augmentat en esta etapa de confinament convertint-se en l’espai ideal per a les empreses, ja que la majoria dels seus clients estaran presents en estes plataformes.



És per això, que la guia recull alguns aspectes i estratègies per a enfortir les empreses turístiques des de l’entorn digital i afavorint la seua visibilitat online amb la finalitat de fer front a esta situació inèdita generada per la pandèmia del coronavirus.