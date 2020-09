Cullera felicita els 100 anys d’una de les seues veïnes més longeves

Connect on Linked in

Asunción Braco ha rebut una carta d’homenatge de la ciutat que l’ha vist créixer

Cullera celebra la longevitat dels seus veïns i veïnes, i no és per a menys perquè Asunción Braco Agud s’ha convertit en una de les dones centenàries del municipi. La cullerenca va complir 100 anys el passat mes d’agost i el consistori ha volgut felicitar-la per esta fita tan especial per a tota la seua família.

Malgrat les restriccions marcades per les autoritats sanitàries davant la pandèmia i per prevenció, l’Ajuntament de Cullera no ha volgut perdre l’oportunitat d’enviar-li una carta per a suplir la felicitació personal habitual de les autoritats locals en estes ocasions. Una celebració com a mostra d’afecte i respecte cap als seus seus veïns més longeus.

Amb este acte, l’Ajuntament de Cullera ha volgut donar-li continuïtat a la iniciativa de retre homenatge als ciutadans de Cullera que sobrepassen la barrera dels 100 anys. Un reconeixement per millorar i preservar la memòria col·lectiva d’una ciutat feta d’històries, algunes d’elles èpiques i d’altres més modestes, però que d’una o d’altra forma han ajudat a ser com és hui en dia la ciutat.

Una vida molt servicial

Asunción Braco va nàixer l’any 1920 i ha viscut gran part de la seua vida al barri de Sant Francesc. Ara, du 22 anys vivint amb la família d’un nebot seu els quals destaquen que “sempre ens està volguent ajudar i pendent dels nostres fills”. La cullerenca centenària ha estat 40 anys treballant com a netejadora al Banc Banesto pròxim a l’Esglèsia de Santos Juanes, i des de menudeta ajudava al seu pare en el camp.

La mateixa família d’Asunción la descriu com una bona dona, molt servicial i amb un esperit jove. “Té 100 anys i seguix fent-se el llit per si mateixa tots els dies, i perquè no la deixem fer més”, conten entre rialles els seus familiars.

