Cullera flexibilitza les restriccions de competència municipal per garantir una desescalada prudent

Connect on Linked in

La Junta de Govern acorda reobrir serveis i activitats locals amb les mesures de contingència adients per preservar la salut de la ciutadania

L’Ajuntament de Cullera, en Junta de Govern Local extraordinària celebrada este matí, ha decidit implementar noves mesures de prevenció d’acord a l’actual context sociosanitari, moment en el qual la ciutat presenta, a data d’ahir, una taxa de 32,24 per cada 100.000 habitants considerada per les autoritats sanitàries de «risc baix».



Per a això, el consistori ha apostat per una desescalada prudent respecte a les activitats i instal·lacions municipals, unes mesures que entraran en vigor el proper 15 de març i estaran vigents fins al 12 d’abril sempre i quan es donen les circumstàncies sanitàries actuals.



Entre altres, l’Ajuntament reprén la programació cultural amb un 30% de l’aforament i un màxim dalt de l’escenari, en actuacions estàtiques, de 15 persones amb la separació preventiva de 2 metres de distància. A més, la Biblioteca Municipal habilitarà una sala d’estudi al 30 % de l’aforament amb les mesures de contingència adients i també es reobrin els museus amb un aforament màxim del 30 %.



Les instal·lacions esportives també s’obrin amb un aforament limitat del 30 %. És el cas del Pavelló Cobert, les sales de musculació i la piscina només en la modalitat de bany lliure. Les reserves a totes les instal·lacions hauran de fer-se per la web oficial.



L’atenció municipal també contempla canvis com la tornada del servei presencial tant de l’Oficina de Turisme com de l’oficina d’Atenció Ciutadana ‘Atén’. Esta última obrirà ininterrompudament de dilluns a divendres de 8.30 a 18h, també per atenció telefònica, i serà necessari demanar cita prèvia.



Pel que fa Residència Municipal de Persones Majors s’adequarà una zona a l’aire lliure de visites amb grups reduïts i d’acord a la normativa vigent d’unitats de convivència.



Cal ressenyar que totes estes mesures de caràcter local se sumen a les aprovades ahir mateix per la Generalitat Valenciana.



Desescalada prudent



En paraules de l’alcalde Jordi Mayor, «a Cullera estem convençuts que la prudència és el camí. Estem en l’obligació de garantir al màxim la prevenció i salut de la nostra ciutadania, i per això, establim estes mesures dins d’una desescalada ordenada perquè després no hagem de lamentar-nos».



El primer edil també ha fet incís en la necessitat de seguir amb el comportament exemplar de les darreres setmanes. «Estem preparats per emprendre un camí conjunt amb la ciutadania de responsabilitat, on l’Ajuntament posarà totes les eines necessàries perquè Cullera siga una ciutat segura, responsable i conscienciada per tindre un futur il·lusionant», conclou Mayor.