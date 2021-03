Cullera impulsa una campanya per previndre el consum abusiu d’alcohol durant la Pasqua

Connect on Linked in

Amb el lema ‘esta és l’única mona que hauries d’agafar estes pasqües’, el consistori insta a la ciutadania a gaudir de la festivitat amb responsabilitat, seguretat, consciència i control

L’Ajuntament de Cullera posa en marxa una campanya per a la reducció del consum d’alcohol durant la festivitat de Pasqua. La iniciativa té un doble objectiu: previndre addiccions abusives i evitar possibles situacions de relaxació front al Covid-19 derivades d’este consum.

Tot i que el municipi d’acord amb la situació sociosanitària no celebra les Festes Majors ni festivitats de Pasqua, existeixen certs patrons socials arreu del món de normalització de consum de distintes substàncies perilloses quan s’apropen dates assenyalades al calendari.

És per això que, igual que en altres festivitats, el consistori engega esta iniciativa per a la prevenció del consum de substàncies addictives com l’alcohol o altres drogues, ja que esta és una tasca individual i de la societat en conjunt per a la conscienciació col·lectiva, un fet que en estos moments de pandèmia adquirix més rellevància que mai.

Tal com indiquen des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la localitat, amb el consum d’alcohol augmenta el risc de transmissió i propagació del virus ja que redueix la distància de seguretat, t’oblides de posar-te bé la mascareta, etc.