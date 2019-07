Cullera inicia les obres del Pont de Ferro per a convertir-lo en un mirador sobre el Xúquer

Print This Post

El consistori invertix 214.000 euros que posaran en valor el viaducte de ferro més antic de la Ribera



Cullera inicia este dijous les obres de rehabilitació integral del Pont de Ferro, el viaducte metàl·lic més antic de la Ribera. L’objectiu de l’actuació és convertir l’emblemàtica infraestructura en un mirador sobre el riu Xúquer, un nou concepte que posarà en valor un pont que en estos moments presenta un estat de degradació important com a conseqüència d’anys en què no s’ha actuat sobre el mateix.



L’ajuntament, a través de la regidoria d’Urbanisme que dirigix Bernat Escolà, ha donat a conéixer hui com quedarà després de la intervenció. Per a això ha publicat una infografia en la qual es pot observar una imatge renovada i moderna que respecta la idiosincràsia històrica del pont i li retorna el seu estat original amb un aire de modernitat.



Una de les principals novetats serà l’ampliació de l’espai per als vianants i la millora de l’accessibilitat. Actualment, a penes es compta amb unes voreres de 70 centímetres, fet que dificulta el trànsit de vianants. Després de la renovació, el pas de vianants passarà a ser de més de dos metres i es dotarà amb bancs i jardineres. Això el convertirà en un punt privilegiat per a l’observació del riu.



De la mateixa manera, el trànsit rodat serà d’un únic sentit —d’entrada a la població—, suprimint el doble sentit actual i eliminant el problema d’espai d’una calçada estreta que no s’adapta a la nova realitat de la mobilitat del segle XXI.



Les obres contemplen, a més a més, millores en l’estructura metàl·lica i serralleria, en el ferm, un nou enllumenat i la restauració de la carreuada i la maçoneria, segons es detalla en el projecte tècnic dissenyat per l’arquitecte cullerenc Joan Rafael Grau.



El consistori és el propietari de la infraestructura —l’únic ajuntament que té la titularitat d’un pont de ferro de tots els existents a la comarca— i impulsa la rehabilitació per a frenar la deterioració d’una de les joies de la corona de l’obra pública de principis del segle passat i emblema urbà de Cullera.



Per a això, injectarà 214.000 euros procedents d’una Inversió Financerament Sostenible (IFS) de la Diputació de València.



L’alcalde, Jordi Mayor, ha assegurat que després de la rehabilitació el Pont de Ferro de Cullera serà «un exemple» en tota la comarca. «Anem revertir l’estat d’una infraestructura que està en procés de degradació perquè lluïsca com toca i siga un espai atractiu», ha indicat. «Ara el pont no convida a passejar per ell, això ho solucionarem amb l’ambiciós projecte que posarem en marxa», conclou.



Més sobre el pont



El Pont de Ferro de Cullera és un viaducte o pont de carretera amb una estructura en doble arc de ferisc fos amb unions reblades. La citada estructura metàl·lica té una llum de 60 m i es recolza en totes dues ribes en estructures de fàbrica. Estes estructures estan formades per un pilar de grans dimensions i un buit transversal cobert amb volta de canó que permet el trànsit de vehicles per tots dos marges del riu.



L’estructura metàl·lica és un doble arc de tirants per tauler i unit a ell mitjançant bigues verticals amb tirants diagonals i travessers. Té una amplària de 7 m, dels quals 5 m estan destinats a trànsit rodat. Estigué projectat per l’enginyer Martín Cornet, segons algunes fonts, o pel seu homòleg José Jimeno Lasala segons unes altres, i construït per l’empresa La Maquinista Terrestre y Náutica, de Barcelona. Va dirigir les obres Enrique Domingo i va ser inaugurat el 15 d’agost de 1905. El pont fou declarat Bé de Rellevància Local en 2010 amb categoria de Monument d’Interés Local.