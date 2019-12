Cullera instal·la panells informatius per a la pràctica del Bird Watching al Cap del Far

Print This Post

Els seus penya-segats són un punt estratègic per a l’observació d’ocells marins que freqüenten el litoral per desplaçar-se i alimentar-se

L’Ajuntament de Cullera ha instal·lat panells informatius per a l’observació d’aus marines al Cap del Far. La ubicació estratègica del Cap i la seua proximitat al Parc Natural de l’Albufera fa que siga una excel·lent talaia per practicar el Bird Watching durant la migració de les aus, els seus desplaçaments o quan busquen aliments pel litoral.

A través d’estos panells, els observadors podran identificar les diferents espècies d’aus que freqüenten este espai amb dibuixos realistes dels distints ocells marins. A més, també incorporen informació addicional sobre l’època d’observació i pas d’estes aus.

Les característiques singulars que conformen esta zona rocosa junt al mar és una atractiu per als birders, ja que permeten l’observació d’espècies d’aus no massa comuns.

Al Cap del Far, especialment en els mesos d’hivern, es poden veure diverses espècies de gavines i xatracs, mascarells, o corbs de mar i emplomallats solejant-se en les roques del Cap. És habitual, entre d’altres, el pas de baldrigues balears – l’únic ocell marí endèmic d’Espanya i una espècie molt amenaçada – volant arran de l’aigua formant files de molts exemplars o de bancs de morell de mar en la mateixa badia.

També es poden observar altres animals marins com els dofins molars.

A més, la zona està parcialment protegida per una microreserva de flora a causa de la presència de l’amenaçada Limonium dufourii (ensopeguera). Esta és l’única població coneguda sobre penya-segats marins, és una espècie pròpia de saladars i endèmica del litoral de València i Castelló.

Punt estratègic

El regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá, ha assenyalat que «el Cap del Far és un punt estratègic de tot el país perquè és un paratge natural per on passen moltes aus».

Tal es la importància d’esta ubicació cullerenca que és un dels llocs escollits per monitoritzar l’estat de les aus marines en la Península Ibèrica a través del programa RAM (Xarxa d’Ocells i Mamífers Marins), i és un punt també des d’on es realitza anualment el Cens d’Ocells Marins Hivernants en el Litoral de la Comunitat Valenciana.

Escolá també ha manifestat que «la col·locació d’estos panells i faristols informatius sobre les singularitats d’este espai i de les seues aus són un plus que els turistes ornitològics valoren molt positivament».

El consistori seguix en la seua aposta per desestacionalitzar l’oferta turística del municipi visibilitzant els distints punts d’interés amb els que compta la localitat. Així, estos panells explicatius, a banda de fomentar el turisme ornitològic, dotaran la zona d’informació mediambiental per a qualsevol persona que visite Cullera.