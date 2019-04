Cullera instal·la punts violeta en les Festes Majors per a previndre les agressions masclistes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

També hi haurà estands informatius sobre les conseqüències del consum abusiu d’alcohol

L’Ajuntament de Cullera posa el focus en la prevenció d’agressions masclistes i en el consum abusiu de begudes alcohòliques. Per a això s’instal·laran punts violeta i estands informatius de prevenció de consum d’alcohol en les celebracions nocturnes on es preveu una major afluència de persones.

Totes dues accions se sumen a l’estratègia global del consistori en la lluita contra estes problemàtiques la incidència de les quals augmenta durant els períodes festius. Les iniciatives partixen de la regidoria d’Igualtat i la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives en col·laboració amb Festes i comptaran amb experts de les ONG Creu Roja i Controla Club.

Punts violeta

Cullera comptarà per primera vegada durant les seues Festes Majors amb punts violeta, un espai destinat a la sensibilització del públic en matèria de violència masclista i per a l’atenció i ajuda a víctimes de qualsevol classe d’agressió sexista.

En l’espai hi haurà una psicòloga i criminòloga i una advocada, totes dues especialitzades en gènere i polítiques d’igualtat.

Els punts violeta estaran actius en horari de 22.30 a 04.00 hores en alguns dels actes festius més multitudinaris com el Festival Marítim, celebrat el 28 d’abril en el pàrquing de la Rada; el ball de les disfresses, programat per al 3 de maig als Jardins del Mercat Municipal, i en la presentació del Medusa Sunbeach Festival 2019, prevista per al 4 de maig en el pàrquing de la Rada.

A banda, l’espectacle de Queen i el concert de Lola Índigo comptaran amb espais informatius sobre el perill d’associar l’alcohol amb la diversió i les conseqüències d’un consum abusiu.

Els estands estaran oberts els dies 27 d’abril i 2 de maig en el passeig Doctor Alemany en horari de 22.30 a 02.00 hores. Les accions estan dirigides principalment a un públic en edat adolescent.