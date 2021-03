Cullera intensifica la vigilància policial amb 50 punts de control del 25 al 29 de març

Connect on Linked in

La ciutat reforça la vigilància per al compliment de les restriccions de mobilitat i del tancament perimetral entre autonomies de cara a les pròximes festivitats

Jordi Mayor: “no hi ha Setmana Santa. Anem a posar tots els mecanismes per controlar la possible arribada de persones a les quals, ara, no els toca vindre”

“La Policia Local de Cullera realitzarà 50 controls entre els dies 25 i 29 de març per vigilar la possible arribada a la ciutat de persones a les quals, ara, no els toca vindre degut a les restriccions de mobilitat i al tancament perimetral entre autonomies”. Així ho ha manifestat l’alcalde, Jordi Mayor, qui a més ha destacat que seran constants i es faran en horaris molt distints i en diferents punts i entrades al municipi, així com en redones i avingudes.

“No estem per salvar la Setmana Santa, no hi ha Setmana Santa. Hem de cuidar-nos ara i fer les coses bé per tindre l’estiu que tots desitgem, i per això posem tots els mecanismes que tenim a les nostres mans perquè la gent entenga que es moment de quedar-se a les seues zones”, reivindica el primer edil.

Esta tasca de vigilància en distints enclavaments de la localitat se suma al reforçament dels controls policials que s’estan desenvolupant en les darreres setmanes al municipi per al compliment de les mesures sociosanitàries, tant al nucli urbà com a zones més turístiques com bé poden ser el passeig marítim i les platges.

De fet, Mayor ha insistit en la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i “no baixar la guàrdia en cap moment i complir amb l’obligatorietat de la mascareta també en la platja, perquè tot depèn de la responsabilitat individual i col·lectiva”.