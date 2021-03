Cullera invertix 700.000 euros en una reforma integral del pavelló cobert

Connect on Linked in

El consistori canvia el paviment de la pista, instal·la grades extraïbles i substituïx l’enllumenat de l’edifici per altre més eficient

L’Ajuntament de Cullera ha fet una inversió d’entorn als 700.000 euros amb l’objectiu de que el veïnat cullerenc compte amb un pavelló cobert modern i d’acord al temps actuals amb més prestacions i seguretat per a esportistes i persones usuàries.



Entre altres, el consistori ha canviat tot el paviment de la pista, ha instal·lat grades extraïbles noves i ha substituït l’enllumenat de tota la infraestructura per llums LED de baix consum.



A banda d’estes intervencions més notòries també s’ha canviat la cortina de separació de pistes i distints seients de les grades fixes i s’han fet treballs de manteniment en la façana, en la coberta i en les sales i espais de la infraestructura.



De fet, coincidint amb la reobertura de les instal·lacions i activitats esportives municipals, després d’uns mesos tancades per les restriccions sociosanitàries, l’alcalde Jordi Mayor, el regidor d’Esports, Javier Cerveró, i el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá, han supervisat la finalització de les obres d’esta reforma integral.



Mayor ha explicat que el pavelló «és un edifici de quasi 30 anys que presentava males condicions i teníem trams de la pista afonats i això suposava un perill per als esportistes, per això l’hem rehabilitat perquè siga una infraestructura en les condicions que es mereix el poble de Cullera».

L’alcalde també ha anunciat que en breu es reformaran els vestuaris del pavelló.

Nova pista

Precisament, una de les reivindicacions de les persones usuàries d’esta instal·lació era millorar la pista que, ara, s’ha reemplaçat per un pavimentat esportiu de vinil d’última generació amb rendiments més òptimes i més segurs per a esportistes. Segons ha expressat l’alcalde, «en una primera fase canviàrem el sòl que teníem però la DANA i les fortes pluges dels darrers mesos ho feren malbé i decidirem canviar-lo automàticament per un altre més modern»



El nou paviment compta amb una sèrie de característiques que convertixen la pista en una instal·lació excel·lent com per exemple pel que fa a l’absorció d’impactes que permet protegir les articulacions i cartílags així com un suport d’escuma que augmenta la comoditat i reduïx el risc de patir lesions físiques. A més, esta també té una adherència i lliscaments equilibrats i compta amb un sòl ideal per al rebot de la pilota.