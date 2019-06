Cullera ja disposa de bicicletes de lloguer sense enganxament

Print This Post

És la primera localitat mitjana d’Espanya en disfrutar d’este servei



Els veïns, turistes i visitants de Cullera ja poden utilitzar el servei de bicis de lloguer, una iniciativa que vol fomentar els desplaçaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, en substitució dels vehicles de motor.



Els punts habilitats per a agafar les bicicletes es troben repartits al llarg de tot el municipi en zones com el barri de Sant Antoni, el Racó, el Faro, Estany, Marenyet, en el passeig marítim i també en punts més cèntrics com l’ajuntament o el centre mèdic.



Cada usuari gestionarà l’ús de les bicicletes a través de l’APP Bee Rent Ltd. Per cada vint minuts d’ús, el cost és d’un euro.



En la presentació del servei ha estat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, qui ha assegurat que el pròxim pas és negociar amb l’empresa que els veïns empadronats a Cullera puguen fer ús d’un abonament. ‘Així es podria fer un ús més continuat de les bicicletes i més rendible que els desplaçaments amb vehicles de motor’.



Perquè els interessats puguen provar el servei, els primers vint minuts són gratuïts.



Bee Rent Ltd



Esta APP es troba disponible per a Android i IOS. N’hi ha prou amb registrar un usuari i una targeta de crèdit o dèbit i escanejar el codi QR de la bicicleta. En acabar el recorregut, tancar el cadenat, pressionar l’opció ‘finalitzar viatge’ de l’aplicació, i el temps deixa de córrer.



A més, els usuaris disposen d’un mapa on consultar els punts habilitats per a agafar i aparcar les bicicletes.