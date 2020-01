Cullera ja treballa per a pal.liar quan abans els danys del temporal Glòria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Cullera ja es troba netejant les platges, camins, parcs i d’altres zones damnificades pel temporal Glòria.



L’Ajuntament de Cullera ja es troba netejant les platges, camins, parcs i d’altres zones damnificades pel temporal Glòria. El consistori està coordinant els mitjans i personal necessari per tal de reparar els danys el més prompte possible.



L’objectiu es poder recuperar-se quan abans arribant a totes les zones afectades del municipi per tal de poder tornar a la normalitat.



Els treballs han començat este matí i s’estendran durant els propers dies. S’estan retirant les canyes, la brutícia, els peixos, passarel·les i d’altres desperfectes originats pel temporal marítim així com regenerant i netejant l’arena de les platges.



Per a això, el consistori ha mobilitzat a operaris municipals tant a les zones costaneres com als parcs i jardins per a solucionar qualsevol contratemps provocat pel temporal.



El regidor de Serveis Exteriors i Platges, Salva Tortajada, ha visitat les zones damnificades per tal de supervisar els treballs. L’edil ha indicat en que la prioritat és assegurar la seguretat ciutadana i pal·liar quan abans tots els desperfectes després d’estos episodis de fort temporal.